“Musumeci alzi la voce a difesa dei fondi del Piano di sviluppo rurale”

“Il futuro dell’agricoltura siciliana è legato alla capacità del governo regionale di difendere i fondi del Piano di sviluppo rurale. Musumeci alzi la voce per impedire che si cambino i criteri di riparto del PSR per gli anni 2021-2022 che per regolamento comunitario sono una proroga del ciclo 2014/2020 ”. Così Giuseppe Lupo capogruppo Pd all’Ars, insieme ai deputati Michele Catanzaro e Nello Dipasquale, a margine della commissione congiunta Unione Europea ed Attività produttive, nel corso della quale il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli ha confermato che l’adozione di diversi criteri di riparto penalizzerebbe la Sicilia a vantaggio delle regioni del nord”.

“L’agricoltura siciliana non può perdere un solo euro, – ha continuato Lupo – per questo ho proposto insieme ai colleghi Catanzaro e Dipasquale una risoluzione per difendere fondi indispensabili per le imprese agricole siciliane”.

“Sarebbe una sconfitta per la Sicilia– aggiungono i deputati del PD – che penalizzerebbe ancora una volta l’agricoltura siciliana che da troppo tempo attende le risorse necessarie per uscire dalla crisi”.