Senso unico in piazza Cascino, il Comune fa marcia indietro

PALERMO – Il Comune ristabilisce il vecchio senso di circolazione in zona Fiera dopo le numerose segnalazioni di disagio dei residenti e degli automobilisti.

“Dopo le proteste di questi giorni da parte dei cittadini per i disagi scaturiti dalla scelta dell’amministrazione comunale, adesso che è stato revocato il senso unico di marcia in piazza Cascino, occorre redigere un vero piano del traffico attorno all’area della Fiera per migliorare la viabilità”. Lo ha dichiarato Marco Frasca Polara, presidente dell’VIII Circoscrizione.

“Da troppi mesi si registrano incolonnamenti di auto e di mezzi pesanti in quest’area dove insiste un centro vaccini e il drive in per i tamponi. Fino ad ora l’assessorato al traffico ha dimostrato solo disinteresse ai disagi dei cittadini. Non servono misure tampone, occorre lavorare sin da subito a un piano del traffico condiviso con i residenti e con il Commissario per l’emergenza sanitaria. L’Ottava circoscrizione farà la propria parte”.