Sindaco di Mazara in missione a Roma, incontro con Guerini

ROMA – “La missione a Roma si chiude con l’incontro presso il ministero della Difesa con il ministro Lorenzo Guerini, il quale ha dimostrato grande sensibilità e attenzione per la sicurezza dei nostri pescatori. Mi ha confermato la volontà di mantenere una forte presenza della Marina militare nel Mar Mediterraneo a tutela degli interessi nazionali. Anche a lui ho rappresentato l’esigenza di pianificare l’immediata costituzione di un tavolo interministeriale per il comparto pesca di Mazara del Vallo”. Lo scrive in un post Facebook il sindaco di Mazara del vallo, Salvatore Quinci.