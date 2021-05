ACR Messina, Novelli: “Non dobbiamo essere frenetici”

MESSINA – “Se giochi con istinto e frenesia rischi di non centrare l’obiettivo. Il nostro obiettivo è giocare bene sempre, sia in casa e fuori. Occorrono maturità e attenzione, la squadra ha le caratteristiche per potere fare bene a prescindere e lo ha dimostrato”. Non ha dubbi su casa serva per centrare la promozione in Serie C, il tecnico dell’ACR Messina, Raffaele Novelli. Insieme all’allenatore, intervistato ai canali ufficiali del club peloritano anche il difensore Evan Cunzi: “È vero siamo reduci da un pari che ci ha lasciato qualche rammarico, ma bisogna essere ottimisti. È passata un’altra giornata, le distanze dalle inseguitrici sono rimase intatte. Quando ci sono delle soste non è mai facile ripartire, ora bisogna solo guardare avanti e giocare sempre a 1000 all’ora”.