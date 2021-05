Catania, Le Mura: “Ristrutturazione Massimino è importante”

CATANIA – “La ristrutturazione del ‘Massimino’ innanzitutto consentirà ai tifosi di avere un’accoglienza migliore. Si prevede che l’impianto sia più moderno, funzionale ed esteticamente al passo con i tempi”. Così Nico Le Mura, amministratore delegato del Catania, in merito ai lavori in programma allo stadio Massimino. Intervistato dai canali ufficiali del club rossazzurro le Mura ha poi concluso: “Può essere un’ottima base per lo sviluppo di nuovi progetti da parte della società. Ci auguriamo che i tempi di avvio e completamento dei lavori siano in linea con le nostre esigenze”.