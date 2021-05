Covid, a Caltanissetta sei medici nominati cavalieri

Sei medici in prima linea nella lotta contro il Covid sono stati nominati cavalieri. A Caltanissetta il prefetto Chiara Armenia ha consegnato le onorificenze ai sanitari che si sono distinti per il loro lavoro nei reparti Covid. E’ diventato Cavaliere il responsabile dell’emergenza Covid per la provincia di Caltanissetta e adesso anche responsabile delle vaccinazioni, Benedetto Trobia giovane dirigente medico al quale è stata affidata la gestione dell’emergenza sin da marzo dello scorso anno. Anche Marcella Santino direttore sanitario dell’Asp nissena è stata nominata cavaliere della Repubblica. Stessa onorificenza a due medici del pronto soccorso Covid dell’ospedale Sant’Elia Francesca Nigro e Gianfranco Gruttadauria, quest’ultimo medico ospedaliero di lungo corso. A consegnare i riconoscimenti ai nisseni il sindaco Roberto Gambino. Mentre Lucio Greco sindaco di Gela lo ha consegnato Salvatore Damante, medico in servizio presso l’Ospedale di Gela. Cavalierato anche ad un medico in pensione Francesco Samparisi, ispettore d’igiene all’Asp di Caltanissetta.

“A voi insigniti – ha detto il Prefetto – esprimo, a nome delle istituzioni, vivissimo compiacimento e profonda gratitudine. Di voi siamo orgogliosi perché con il vostro impegno ed esempio date lustro a tutta la comunità provinciale .A voi va la nostra ammirazione perché avete dimostrato grande spirito di servizio, ammirevole solidarietà, professionalità, grande dedizione al lavoro, spiccato senso del dovere, promuovendo, in diversi ambiti lavorativi il bene comune.” Visibilmente emozionata a fine cerimonia il direttore sanitario dell’Asp Marcella Santino ha detto: “Dedico questo riconoscimento a tutti i sanitari dell’azienda che ho l’onore di guidare, che in questo lungo ed estenuante anno non si sono risparmiati, non solo i medici, gli infermieri e tutti gli altri lavoratori dell’Asp, ciascuno per la propria parte ha contribuito e per questo a loro sono grata. Un pensiero va alla mia famiglia che ha sopportato la mia quasi totale assenza per 14 mesi i più lunghi e faticosi della mia carriera.”