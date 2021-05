“Covid, quegli anziani ancora non vaccinati in ospedale”

PALERMO- “Abbiamo ricevuto ancora una persona anziana non vaccinata. Un signore ultra-novantenne che è arrivato da una struttura e che aveva diritto alla copertura vaccinale, in condizioni gravissime per il Covid. Come medico e come persona mi faccio delle domande: come è possibile che ci siano ancora persone di quell’età che non hanno ricevuto la dose? E sono tanti”.

A parlare è la dottoressa Tiziana Maniscalchi, facente funzione del primario al pronto soccorso Covid dell’ospedale ‘Cervello’. I casi, da qualche giorno, sono in leggera risalita. E si sta monitorando la situazione che resta, per il momento, sotto il livello di guardia del periodo più difficile. A preoccupare la dottoressa sono quelle situazioni di Coronavirus che sfociano in sintomi gravi che potevano essere prevenuti. Chi è in target e non risulta vaccinato, tra cui gli anziani che sono la parte più fragile ed esposta.

“Io non so come possa accadere una cosa del genere – dice la dottoressa – però è assurdo. Parliamo di persone che, molto spesso, non ce la fanno. E che sarebbero state protette anche dalla prima somministrazione”. Ed è veramente un mistero doloroso. Quello delle vite che avrebbero potuto davvero essere protette e sono rimaste in balia della pandemia del secolo.