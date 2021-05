Donatore di sangue da guinness: Giuseppe, recordman di solidarietà

CATANIA – Giuseppe Rizzo, 46 anni, catanese, ha raggiunto un record personale di generosità e solidarietà: duecento donazioni di sangue. Donatore dal 2003, Rizzo ha fatto proprio lo slogan “l’unica fonte di sangue siamo noi e… gli altri siamo noi”, come recita il motto dell’Associazione donatori San Marco di Catania alla quale appartiene. Sabato 29 maggio alle ore 9:30 presso il centro raccolta San Marco di via Ofelia, il presidente dell’Associazione Antonino Mazzone consegnerà a Rizzo un attestato in occasione della sua duecentesima donazione. Un traguardo umanitario che diventa ulteriore strumento attraverso il quale promuovere iniziative ed eventi finalizzati all’educazione alla donazione. Nel 2003, primo anno di attività, l’Associazione San Marco ha raccolto 3.461 donazioni, nel 2020 ha superato le 10.200. È convenzionata con Azienda Policlinico Vittorio Emanuele e San Marco. Grazie anche alle donazioni dell’associazione, il Servizio di medicina trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico è il centro con la maggiore raccolta della provincia di Catania. (ANSA)