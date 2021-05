Giro di vite contro i parcheggiatori abusivi

CATANIA – La Polizia di Stato a Catania ha denunciato due parcheggiatori abusivi: uno è stato sorpreso ad esercitare in piazza San Francesco d’Assisi, l’altro, sorpreso in via Pacini, è stato denunciato per violazione del Daspo urbano. Entrambi si aggiungono ai nove sanzionati e ai sette denunciati per violazione del Dacur Durante tutta l’attività della Polizia di Stato di Catania contro il fenomeno sono stati complessivamente censiti e sanzionati 369 parcheggiatori abusivi, di cui 147 denunciati e sono state elevate 1.338 sanzioni amministrative. (ANSA).