Il sindaco di Lampedusa ricevuto dal ministro Carfagna

ROMA – “Il ruolo del ministero per il Sud, guidato da Mara Carfagna, è fondamentale per permettere una crescita omogenea di tutto il Paese. Oggi abbiamo avuto un incontro durante il quale sono stati affrontati numerosi temi ad iniziare dall’impegno di Lampedusa sul fronte dell’accoglienza umanitaria, ma abbiamo parlato soprattutto della necessità di sostenere l’economia, lo sviluppo sociale ed il potenziamento delle infrastrutture nelle Pelagie”. Lo ha detto il sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello che è stato ricevuto a Roma dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna.

“Ho chiesto al ministro Carfagna, che ringrazio per l’incontro, di creare un ‘raccordo’ con gli altri ministeri che hanno competenza diretta sui diversi ambiti di intervento che riguardano Lampedusa e Linosa, ad iniziare dal comparto collegato al turismo che per noi è un volano economico fondamentale – ha aggiunto Martello – Ma più in generale abbiamo concordato sulla necessità di portare avanti iniziative coordinate per il Sud, per la Sicilia e per le isole minori. A questo proposito ho proposto al ministro Carfagna un incontro con i rappresentanti delle forze produttive ed imprenditoriali, da organizzare in Sicilia”.

Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna ha incontrato oggi il sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello. Nel corso del colloquio sono state affrontate diverse tematiche, partendo dall’impegno umanitario dell’isola e dall’emergenza migranti che è sempre più pressante su Lampedusa. “Le isole siciliane sono un patrimonio inestimabile di bellezza e cultura: lavoriamo per restituire anche ai loro abitanti parità di accesso al diritto alla mobilità, all’istruzione, ai servizi sociali, alla salute”, ha affermato Carfagna, evidenziando la necessità di sostenere l’economia, lo sviluppo sociale ed il potenziamento dei collegamenti delle Pelagie. (ANSA).