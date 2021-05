Lotteria degli scontrini, vinti 100mila euro a Palermo

PALERMO – Un fortunato cliente del supermercato Lidl di Via Aiace a Palermo, che ha partecipato alla “Lotteria degli Scontrini”, l’iniziativa messa a punto dal Governo per incentivare gli acquisti in modalità cashless, è stato estratto e si è aggiudicato uno dei dieci premi del valore di 100mila euro in palio. Dato che lo scontrino vincente determina automaticamente anche la vincita per l’esercente che lo ha emesso, a Lidl Italia verrà corrisposto un premio pari a 20mila euro che l’Azienda, da sempre attenta alle esigenze del territorio e della Comunità in cui opera, ha deciso di devolvere in beneficienza. Sono stati proprio i collaboratori del punto vendita di Palermo in via Aiace a scegliere l’ente che beneficerà della donazione: si tratta dell’Associazione Laboratorio Zen Insieme di Palermo che, da oltre trent’anni opera nel quartiere ZEN con l’obiettivo di superare ogni forma di marginalità e valorizzare la cittadinanza attiva.