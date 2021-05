Monreale, attivo l’hub vaccinale nella chiesa di San Gaetano

MONREALE – “Ogni forza è stata impiegata per realizzare il nostro hub vaccinale. È un’emozione grande averlo messo in piedi, sarà una profonda gioia la possibilità di vaccinarsi. È un dovere verso il futuro”. È il commento scritto sui social dal sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono. È iniziata questa mattina la vaccinazione degli over 50 nell’hub allestito nella chiesa di San Gaetano, la struttura è stata messa a disposizione dalla Diocesi di Monreale.

Da oggi e fino al 16 maggio saranno somministrate circa 1000 dosi, in base ad una preregistrazione gestita dall’amministrazione comunale. Le vaccinazioni si svolgeranno a partire dalle ore 9 e fino alle 18. Nel centro vaccinale, oltre ai medici dell’Asp di Palermo, sono impegnati quelli di Medicina generale, infermieri e farmacisti locali che hanno aderito alla richiesta del primo cittadino. I cittadini dovranno recarsi nella struttura nel giorno e nell’orario indicato dallo staff del sindaco. Comune di Monreale .

“Iniziamo insieme una nuova avventura – dice Arcidiacono – che ci vede protagonisti di una grande ripresa. Siamo orgogliosi di questo centro attivato grazie alla disponibilità della dottoressa Daniela Faraoni manager dell’Asp. Il nostro obiettivo – prosegue – è quello di poter continuare questa esperienza in modo da poter vaccinare la maggior parte della popolazione”.