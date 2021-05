Musumeci fa il punto su tre anni di governo: evento a Palermo a giugno

L’appuntamento è per l’11 e 12 giugno. Nello Musumeci lo ha annunciato sui social. “Il governo della Regione: tre anni di lavoro per la Sicilia” è il titolo dell’evento che si terrà a Palermo. Sarà un report del lavoro dei vari assessori, con tanto di slide, tra quanto già fatto e quanto programmato, assessorato per assessorato.

Si farà a Palermo e sarà l’inizio della rincorsa verso le prossime elezioni regionali. Musumeci sta avvertendo in questi ultimi tempi l’esigenza di comunicare più e meglio. Nel suo entourage si ammette un gap di comunicazione nei primi tempi della legislatura, ma con le elezioni distanti ormai solo un anno e mezzo una comunicazione efficace diventa una priorità.

Il governatore ha detto di volersi ricandidare e a Livesicilia, a proposito di eventuali perplessità di alleati, ha commentato in modo tranchant che qualora vi fossero, sarebbe coerente per quegli alleati uscire dalla giunta, ipotesi a cui nessuno pensa al momento. Il governatore con l’evento palermitano punta a trasmettere un’immagine “di squadra”, forte dei rapporti robusti cementati con i suoi assessori di tutte le forze della coalizione, anche quelle con cui il dialogo con Palazzo d’Orleans è stato più travagliato.