Partinico, in fiamme l’auto di un responsabile Mondialpol

PARTINICO – Un incendio nella notte ha danneggiato l’auto del responsabile della Mondialpol Security spa di Partinico, Antonino Pezzano, di 51 anni. La vettura, una Volkswagen Tiguan, è stata danneggiata nella parte anteriore. Indagini in corso degli agenti del commissariato di polizia di Partinico per accertare le cause. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Partinico che hanno evitato che le fiamme avvolgessero l’intera auto.

“Non ho ricevuto minacce – dice Pezzano – Ancora attendo di sapere se l’incendio è doloso o si sia trattato di un incidente”. La Mondialpol è una società di vigilanza privata che effettua prevalentemente servizi di custodia e trasporto valori per conto di istituti di credito e non solo. Svolge anche servizi di vigilanza per le attività imprenditoriali e commerciali. Un altro incendio in via Piazzetta Francesco Sorge a San Giuseppe Jato ha danneggiato un magazzino e due auto: una Fiat Punto e una microcar. Anche in questo caso sono in corso indagini da parte dei carabinieri. Anche qui sono intervenuti i vigili del fuoco.