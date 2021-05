Il commissario Figliuolo annuncia modifiche al piano vaccinale, con più dosi di AstraZeneca alle Regioni del Nord, dove se ne usano in misura maggiore. Previsti bilanciamenti fra le Regioni

in modo da usare tutte le dosi del vaccino anglosvedese.

Mentre il Lazio chiede 100mila dosi inutilizzate di AstraZeneca,

Bertolaso annuncia, il 2 giugno la Lombardia apre le vaccinazioni per 16-29enni. Superati gli 8 milioni di italiani vaccinati con entrambe le dosi. La Corte dei Conti non ha registrato il decreto per la produzione del vaccino italiano ReiThera.