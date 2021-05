Simplicio: “Ai playoff serve cuore, Palermo mi ha dato tutto”

“E’ un peccato che qui in Brasile non possiamo vedere le partite, possiamo vedere solo la Serie A. Ma ho un grande amico, il magazziniere Pasquale, che mi spiega tutte le situazioni che ha vissuto la società”. Così Fabio Simplicio, ex trequartista del Palermo, parlando dell’attuale squadra rosanero che milita nel campionato di Serie C. Intervistato da Gold78, l’ex nazionale brasiliano ha poi proseguito: “Spero che possano tornare i bei tempi, è un peccato che ancora non abbiano fatto il salto di qualità ma ancora c’è tempo e spero che la squadra possa raggiungere gli obiettivi prefissati. C’è bisogno di cuore e amore per arrivare dove siamo arrivati noi. Altrimenti non ci arrivi. Io ho ancora rapporto con Sagramola che era nella società in cui sono arrivato, ho provato a indicare qualche ragazzo ma alla fine non è andata bene. Non è andato a buon fine ma magari più avanti le cose cambieranno”. Infine sui ricordi con la maglia del Palermo, Simplicio ha concluso: “Ogni volta che vedo i video dei miei anni a Palermo piango di emozione. Lì ho lasciato amici, persone per bene. Palermo mi ha dato tutto quello che possa desiderare un calciatore. Mi ha fatto arrivare nella nazionale brasiliana, è nato mio figlio. Sono state le 4 stagioni più belle della mia vita. Con i tifosi ho un grandissimo rapporto. Voglio lanciare un bacio a tutti. Bresciano? Mark è una persona speciale, per me è un signore del Calcio. E’ stato bellissimo ritrovarlo al Palermo, dopo l’esperienza col Parma. Ci sentiamo spesso”, ha chiosato Simplicio.