Telimar a Brescia per gara 2 semifinale playoff scudetto

PALERMO – Dopo il 7-12 all’Olimpica di Palermo, per il TeLiMar è tempo di onorare la vasca anche in trasferta. Domani, sabato 15 maggio, appuntamento alle ore 20.00 alla Piscina del Centro Natatorio di Mompiano con gara 2 delle Semifinali play off Scudetto contro l’AN Brescia, agli ordini degli arbitri Alessandro Severo e Marco Ercoli.

Marcello Giliberti, Presidente TeLiMar: «Dopo il risultato di gara 1 andiamo a Brescia per replicare queste nostre belle performance, ma soprattutto per affinare la preparazione e gli schemi in vista della fase finale play off, che inizierà già mercoledì 19. Il gruppo è coeso e motivato, determinato nel continuare a far bene in queste restanti 3-4 partite, per chiudere alla grande questo esaltante Campionato e con l’obiettivo di ottenere il pass per la Champions 2021/2022».



Il match sarà trasmesso in diretta streaming alle ore 20 su Waterpolo Channel: https://www.federnuoto.it/live/





Le Formazioni



AN Brescia: 1.Del Lungo, 2.Dolce, 3.Presciutti, 4.Lazic, 5.Jokovic, 6.Nikolaidis, 7.Renzuto Iodice, 8.Cannella, 9.Alesiani, 10.Vlachopoulos, 11.Di Somma, 12.Gitto, 13.Gianazza – Allenatore: Alessandro Bovo



TeLiMar: 1.Nicosia, 2.Del Basso, 3.Galioto, 4.Di Patti, 5.Occhione, 6.Vlahovic, 7.Fabiano, 8.Marziali, 9.Lo Cascio, 10.Damonte, 11.Lo Dico, 12.Migliaccio, 13.Washburn – Allenatore: Marco Baldineti



Arbitri: Alessandro Severo, di Roma, e Marco Ercoli, di Montelparo (FM) – Delegato: Enzo Carannante, di Torino