Numeri incoraggianti e in linea con i giorni scorsi in vista del cambio di colorazione di lunedì

La Sicilia si avvicina alla zona gialla con numeri incoraggianti. I nuovi contagi da Coronavirus nell’Isola sono stati 557 nelle ultime 24 ore. Numeri in calo rispetto ai 573 di ieri, anche se sono stati processati meno tamponi. Nelle ultime 24 i test sono stati 19.981 tamponi. Ieri erano stati oltre 22.200. Il tasso di positività è al 2,8%.

Il bollettino del ministero della Salute fotografa una situazione in linea con i giorni precedenti. La Regione è quinta per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 10 e portano il totale a 5.660.

Gli attuali positivi sono 17.513, con un decremento di 496 casi. I guariti oggi sono 1.043. Negli ospedali i ricoverati sono 947, 14 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 114, sei in meno rispetto a ieri.

Questa la suddivisione per province: 197 nuovi casi a Palermo, 49 a Messina, 99 a Catania, 44 a Siracusa, 81 a Ragusa, 16 a Caltanissetta, 45 ad Agrigento, 30 a Trapani, nessun caso a Enna.

Dunque, Enna, che ieri aveva 11 nuovi contagi, fa registrare un dato incoraggiante che speriamo segni la tendenza per l’intera Isola. Un dato su tutti: sabato scorso in Sicilia c’erano stati 851 nuovi casi mentre oggi siamo a 557.

Numeri in calo anche in Italia

Sono 6.659 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore Ieri erano stati 7.567. Sono invece 136 le vittime in un giorno, in calo rispetto ai 182 di ieri. Il tasso di positività è del 2,2%, in calo rispetto al 2,5% di ieri.

In calo anche i ricoveri. Sono 1.805 i pazienti in terapia intensiva, 55 in meno rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 63 (ieri 99). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 12.493 persone, -557 meno di ieri.