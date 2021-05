Cus Catania: gli appuntamenti del weekend cussino

CATANIA – Partiamo dagli sport di squadra e dalla canoa polo che a Carlentini celebrerà la prima giornata di serie B. Nel girone 1 Sicilia è impegnata la squadra cusina dell’allenatore Fabio Sauro e del dirigente Mario Pandolfo. Una squadra giovane corroborata da innesti di esperienza. È stato un anno difficile per tutte le problematiche legate al Covid che hanno reso difficile amministrare anche le sedute di allenamento, ma l’obiettivo vuole essere quello di far bene e di garantirsi, nel giro di questa o della prossima stagione, l’accesso in serie A. Tante motivazioni dunque per i ragazzi del CUS Catania che sabato e domenica si confronteranno con varie squadre siciliane nello specchio d’acqua dell’Agriturismo Badiula. Queste le partite in programma per i cusini. Sabato: Jomar Club – CUS CT; CUS CT – Canottieri CT; SC Ognina A – CUS CT. Domenica: CUS CT – Canoa Polo Ortigia; CUS CT – SC Ognina B.

Nel basket, si ferma a quattro la serie utile del CUS Catania nel campionato maschile. Nel turno infrasettimanale è arrivata la sconfitta (79-83) in casa con il forte Castanea che ha scavato il solco nei primi due quarti. Poi, la squadra cusina ha provato la rimonta, senza riuscire a portarla a termine. Il posto nei play off è comunque conquistato. Domenica impegno in trasferta con il Just Mary Messina. Cerca l’en plein di vittorie il CUS nel campionato di C femminile. Finora sono state tre su tre nel girone catanese. Domenica ultimo match prima di affrontare le squadre delle altre province. Cusine domenica in casa dell’ASD Katane.

Nel tennis, comincia il campionato di B1 femminile. Le nostre ragazze, lo scorso anno, sono andate a un passo dalla promozione in serie A2. La corsa si era fermata in finale con il Canottieri Casale. E proprio contro una piemontese, il Country Club Cuneo, parte la nuova stagione del gruppo capitanato da Fabio Rizzo e Alessio Di Mauro. I quattro match (tre singolari e un doppio) si terranno domenica sul campo di casa del Mediterraneo Sporting Club di San Gregorio. Ecco le tenniste convocate: Miriana Tona, Alice Viglianisi, Giulia Paternó, Sofia Licitra, Claudia Platania.

Per la scherma, al via le finali nazionali con un’importante rappresentanza del CUS Catania. Si parte con il Campionato italiano Giovani e Cadetti. saranno in pedana a Riccione (RN), nella categoria giovani, Cristian Longo (fioretto), Sebastiano Garro, Paola Pennisi, Sara Condorelli (spada) e, nella categoria cadetti, Barbara Giuliano, Eleonora Santonocito, Sofia Cucè, Paola Pennisi, Stefano Santangelo e Giuseppe Confettura (spada) e Bruno Condorelli (fioretto). Cusini in gara da domani, sabato 15 per il fioretto e da lunedì 17 per la spada, pronti a confrontarsi insieme ai migliori d’Italia nella categoria.

Week end importante anche per l’atletica. Un week end lungo, per la verità, cominciato ieri con le gare di Siracusa. Al “Pippo Di Natale” risultati di prestigio per la staffetta 4×100 allieve (Maria Chiara Aronica, Clara Alicata, Alice Romano, Sophia Domingues), giunta prima con il tempo di 53.60. Clara Alicata ha vinto i 400m allieve. Brillante terzo posto nei 200m assoluti per Nicholas Battaglia (22.71 con vento contrario di un metro e mezzo) e per Teresa Monaco nei 200m allieve (26.40 con vento contrario di due metri). Folta rappresentanza cusina nelle gare e nei concorsi di sabato a Siracusa e di domenica, nella giornata organizzata proprio sulla pista del CUS Catania.