Floriano: “Futuro? Mi vedo a Palermo, ma prima i playoff”

PALERMO – “Mi vedo a Palermo, con le mie principesse (moglie e figlia). Stiamo bene qui. Piuttosto, pensiamo ai play off. La prossima sfida con la Juve Stabia è tosta e non abbiamo alternative”. Così Roberto Floriano, attaccante del Palermo, parlando delle sue sensazioni in vista dell’importantissima gara che attende i rosanero contro la Juve Stabia. Intervistato da Il Corriere dello Sport, Floriano ha poi proseguito: “B? Ne sono convinto ma bisognerà realizzare la grande impresa. Del resto i record son fatti per essere battuti. Il mio sogno è portare i rosa in B. Certe emozioni lasciano il segno. Per sempre”.

Con Boscaglia, l’ex Bari non ha trovato moltissimo spazio, ma con l’arrivo in panchina di Filippi le carte sono cambiate: “Prima il Covid, poi da dicembre a febbraio ho avuto pochissimo spazio. Per Boscaglia non davo garanzie e sono stato messo fuori dai radar. C’è più serenità. Anche il cambio di modulo è servito a valorizzare le nostre risorse. Filippi ha dato fiducia a persone che hanno più esperienza. Per esempio a Santana che era stato impiegato poco. Le squadre forti vincono per il gruppo. Certo, il suo apporto sarebbe fondamentale – ha concluso Floriano -. Ma ricordiamoci che neppure un mito come Ronaldo vince da solo”.