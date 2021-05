Gaza, colpita una casa: morti 8 bambini e 2 donne

Colpita una casa a Gaza. Almeno 10 persone, tra cui 2 donne e 8 bambini, tutti membri della stessa famiglia Abu Hatab, sono stati uccisi la scorsa notte in un attacco israeliano nel campo profughi di Al-Shati nel nord della Striscia. Lo riferisce l’agenzia Maan secondo cui ad essere colpita è stata una casa di tre piani.

Ripresi questa mattina dopo alcune ore di quiete i lanci di razzi da Gaza verso il sud di Israele, in particolare nelle città di Ashkelon e Ashdod.

L’Egitto chiede un cessate il fuoco anche parziale per evacuare i feriti. A Tel Aviv è giunto Hady Amr, l’inviato del

presidente Usa John Biden, a cui Abu Mazen ha chiesto di “fermare l’aggressione israeliana”. Domani il Consiglio di

sicurezza dell’Onu. In Europa è allerta contro possibili azioni antisemite. A Parigi vietata una manifestazione filopalestinese prevista per oggi.

Un’altra, ieri sera a Copenaghen, è sfociata in violenze.