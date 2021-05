Hub vaccinale a Monreale: “Grande risultato. Vogliamo riproporlo”

MONREALE (PA) – “Sto benissimo – dichiara il signor Faraci mentre attende i consueti 15 minuti post vaccino ricevuto nella chiesa di San Gaetano a Monreale -, sono tranquillo e felicissimo di averlo fatto. Paura prima del vaccino? Assolutamente no perché è giusto che si faccia per il bene comune. Bisogna avere fiducia in se stessi e sulla sanità. Mi auguro per tutti che sia una cosa positiva e che ci ragionino sopra. Grazia e tutti quelli che stanno lavorando per noi”.

È trascorsa via serena la prima giornata di vaccinazioni all’hub creato, per questo fine settimana, nel comune di Monreale. Le dosi iniettate sono circa 280 e si procederà allo stesso ritmo nella giornata di oggi. I cittadini che si sono prenotati sono quasi mille. Un risultato inaspettato, ma sperato, da parte dell’amministrazione comunale che chiederà all’Asp di Palermo e al Presidente della Regione Nello Musumeci di riproporre l’hub per i prossimi weekend.

Le vaccinazioni, che sono rivolte anche e soprattutto agli over 80 che riscontrano delle difficoltà a recarsi alla Fiera del Mediterraneo, sono cominciate nella mattina di ieri e si protrarranno fino alle 19 di domenica. A presidiare e controllare che tutto si svolga senza particolari problemi c’è il sindaco Alberto Arcidiacono che definisce queste giornate “Un passo importante per la città che sta fornendo una grande partecipazione”. Una soddisfazione che spinge il sindaco e la giunta comunale a non fermarsi: “Confidiamo di riproporre l’hub per i giorni che verranno. Una scelta figlia della collaborazione con l’Asp, con la dottoressa Renda e la dottoressa Faraoni che si è impegnata in prima persona perché tutto questo potesse realizzarsi. La macchina amministrativa ha fatto un grande sacrificio, però oggi – dice con orgoglio il Sindaco – stiamo avendo un grande riscontro. Tante persone sono venute e tante ne verranno, ma soprattutto cominciamo a guardare il futuro con maggiore serenità. Da venerdì a domenica si vaccineranno circa 940 persone, per cui un risultato notevole del quale andiamo orgogliosi e confidiamo di poter riproporre questa struttura per far sì che altri possano vaccinarsi nel territorio al quale appartengono”.

L’hub sta aiutando ad immunizzare gran parte della popolazione del comune di Monreale che non vuole spostarsi a Palermo: “Questo consente davvero a tutti di vaccinarsi e di farlo in piena sicurezza. Abbiamo scelto il complesso di San Gaetano – continua il sindaco – perché ci consente di gestire il tutto al meglio; lo stiamo facendo, ci stiamo provando e stiamo dando una possibilità a quanti hanno il desiderio di tornare alla normalità”.

Orgoglio e gioia anche nelle parole di Marco Intravaia presidente del Consiglio Comunale di Monreale: “Finalmente anche Monreale ha il suo centro di vaccinazione over 50. È un grande risultato che si è ottenuto grazie alla collaborazione con l’Asp, la Regione Siciliana e la Diocesi, che ha messo a disposizione i locali. Ringrazio il presidente della Regione che ha accolto la richiesta del Sindaco Arcidiacono, ma anche di altri sindaci della Provincia di Palermo, ad organizzare una vaccinazione di massa, così da agevolare l’immunizzazione dei cittadini”.

Intravaia spinge i cittadini di Monreale, ma non solo, a vaccinarsi: “È un’occasione unica di cui bisogna assolutamente approfittare. Il vaccino è l’unica arma a nostra disposizione per riprendere in mano le nostre vite e consentire all’economia del nostro territorio di ripartire. Non escludo che questa iniziativa si possa riproporre a Monreale, così come in altri Comuni della Provincia di Palermo. Da parte del presidente Musumeci c’è grande attenzione e sensibilità verso i territori. Più vacciniamo meglio è e prima usciamo dall’emergenza sanitaria“.

“Sto benissimo – dichiara la signora Teresa Russo da poco vaccinata – consiglio a tutti di farlo. Io ho ricevuto il vaccino Johnson e Johnson. Consiglio a tutti di farlo perché questo è l’unico modo per uscire da questa situazione. Ho trovato persone gentilissime. È organizzato tutto benissimo e devo dire che sono stato favorevolmente impressionata. Senz’altro dovrà essere ripetuta questa iniziativa. Me lo auguro vivamente per tutti gli altri che in questo momento non sono qua o, per chissà quale motivo, non si sono prenotati”.

Anche i medici sono contenti del risultato raggiunto: “Sta andando tutto molto bene, aldilà delle più rosee aspettative. Noi ce l’abbiamo messa tutta – dichiara la dottoressa Renda -. La popolazione sta rispondendo molto bene, abbiamo avuto numerose prenotazioni. Mi sento di consigliare alla cittadinanza di vaccinarsi il più possibile perché è un’arma importantissima che abbiamo nei confronti di questa infezione”.

Molto entusiasmo anche nelle parole della dottoressa Piazza: “Alla popolazione è stata data la possibilità di non spostarsi dal proprio centro di residenza e l’affluenza è stata abbondante ma ordinatissima”.

“Abbiamo inoculato 140 vaccini questa mattina e altrettanti li inoculeremo nel pomeriggio – dichiara l’infermiere Vagliaca intento a vaccinare i cittadini monrealisi -. Non mi aspettavo tanta affluenza. Ringraziamo il sindaco per questa iniziativa. Oggi è una giornata meravigliosa. Dobbiamo vaccinarci tutti perché è per il bene di tutti e per il bene nostro”.

“Sono circa mille le persone che hanno chiesto di essere vaccinate e fino ad ora ne hanno accolte 840. Si spera di poter proseguire nei prossimi weekend. Io preparo tutti e tre i vaccini che stiamo inoculando; a chi chiede cerco di dare rassicurazioni perché non c’è un vaccino di serie a e di serie b. I vaccini – dichiara la dottoressa Terzo – vengono inoculati in base alle patologie”.

