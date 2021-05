Lampedusa: “Fuggiti due migranti in concomitanza con visita leghisti”

PALERMO – “Oggi a Lampedusa è accaduto un episodio grave: in concomitanza con la presenza sull’isola di alcuni esponenti della Lega e del presidente della commissione bicamerale Schengen, due migranti si sono allontanati dal Centro e hanno percorso alcune centinaia di metri, senza comunque avere alcun contatto diretto con i nostri concittadini. È stato un caso che questo episodio sia accaduto proprio oggi?”.

Lo dice il sindaco di Lampedusa Totò Martello, che adombra sospetti e ricorda che “da quando è iniziata l’emergenza Covid sono stati effettuati diversi interventi di adeguamento nel Centro di accoglienza e sono state ripristinate le recinzioni esterne di sicurezza, tanto è vero che anche quando in questi giorni il Centro ha ospitato più di 1.500 persone, nessun migrante è uscito autonomamente dalla struttura”.

“È opportuno ribadire – aggiunge – che l’amministrazione comunale non ha alcuna competenza rispetto alla gestione del Centro di accoglienza: chiedo dunque l’intervento immediato del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e chiedo al ministro di valutare eventuali provvedimenti nei confronti del responsabile della sicurezza del Centro. Si stanno compiendo sforzi enormi per mantenere sotto controllo la situazione e per garantire, nell’interesse della cittadinanza e degli stessi migranti, che gli ospiti del Centro siano costantemente monitorati e non vi sia alcun contatto con la popolazione locale nel rispetto delle norme sanitarie Covid”.

Quindi un attacco duro: “Quello che è accaduto oggi è inaccettabile e non deve più ripetersi: nessuno ha il diritto di speculare sulla salute delle persone e sull’immagine di Lampedusa, in nome di una insopportabile propaganda da campagna elettorale permanente”.