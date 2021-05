L’ultimo viaggio di Vito: “Oggi avrebbe spento 18 candeline”

BIANCAVILLA (CT) – Sarebbe stato un giorno di festa. Di gioia. Nonostante la pandemia ci sarebbero stati la torta, le candeline, gli auguri di mamma e papà. Oggi Vito Lanzafame, morto nel tragico incidente di Biancavilla due giorni fa, avrebbe compiuto 18 anni. Il traguardo anelato da ogni adolescente purtroppo gli è stato negato. Giovedì mattina aveva lo zaino in spalla per andare ad Adrano, all’Istituto Branchina, dove i suoi amici lo hanno aspettato davanti ai cancelli della scuola. Invano. Poi è arrivata la notizia. E il suono della campanella è sembrato diverso. Le lacrime hanno riempito i volti dei compagni, mentre gli insegnanti le hanno trattenute. Per essere forti e dare conforto.

Oggi Vito compirà il suo ultimo viaggio. E per uno strano destino, nel giorno del suo compleanno, si celebrano i funerali nella Basilica “Maria Santissima dell’Elemosina” di Biancavilla.

“Tantissimi auguri Vito – scrive Katia sui social – purtroppo sei volato via troppo presto, ci hai lasciato un dolore immenso. Mancherai tantissimo. Vito dai la forza di andare avanti ai tuoi genitori. Adesso sei diventato l’angelo più bello che ci protegge da lassù addio”. Le pagine virtuali sono inondante di commenti e saluti al giovane studente. Nella sua palestra hanno preparato anche un angolo dedicato a Vito. “Questo è il posto oltre al paradiso dove nessuno potrà scansarti…sempre tra noi…“

L’angolo dedicato a Vito in palestra

Biancavilla e Adrano sono uniti in un dolore sconfinato. È impossibile accettare la morte di chi si era appena affacciato alla vita di adulto. Un percorso, spezzato, pieno di sogni da realizzare e avventure da cavalcare. Il suo sorriso è quello che in tanti ricordano. E intanto la preghiera è rivolta al cugino, che quella fatale mattina, viaggiava con lui in viale Dei Fiore. Il giovane è ricoverato al Cannizzaro, fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.

I carabinieri intanto stanno lavorando per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Un autocompattatore e la moto sono stati sequestrati. Una persona è iscritta nel registro degli indagati, ma si tratta di un atto dovuto per svolgere gli accertamenti irripetibili del caso come stabilisce la legge.

Il 13 maggio 2021 sarà ricordato come un giovedì maledetto. In quello stesso giorno, a Catania, in uno dei curvoni del viale Mediterraneo ha perso la vita un altro giovane. Un altro 17enne strappato alla vita. Un altra vittima della strada. Un elenco che sta diventando davvero lungo da sopportare. Troppe lacrime. Troppo sangue.