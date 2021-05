Palermo, i tifosi: “Vincete per noi”

CALCIO - SERIE C

Esposto striscione all'esterno dello stadio per caricare la squadra in vista del match contro la Juve Stabia

PALERMO – Domenica scorsa il Palermo ha affrontato e battuto il Teramo per 2-0. Con questa vittoria i rosa hanno guadagnato il passaggio al secondo turno playoff, che li vedrà affrontare la Juve Stabia.

Il match contro i campani è in programma mercoledì 19 e i tifosi rosanero cominciano a far sentire il proprio sostengo alla squadra. Nel pomeriggio di oggi, infatti, il gruppo del tifo organizzato della Curva Nord Inferiore ha esposto uno striscione all’esterno del Barbera che recita: “Una vita spesa a tua difesa. Fino alla fine… Vincete per noi”.

Un messaggio chiaro da parte dei tifosi che chiedono la vittoria.