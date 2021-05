Pallacanestro Trapani in trasferta contro Ravenna. Corbett: “Vogliamo fare bene”

Questo pomeriggio la 2B Control Trapani effettuerà un allenamento di rifinitura al Pala Costa in vista della partita di domani, in trasferta, contro la Orasì Ravenna (Pala Costa, ore 12.00), gara valida per la sesta giornata del girone azzurro del campionato di Serie A2 Old Wild West.

Secondo le disposizioni dell’ultimo DPCM ed in ottemperanza al protocollo sanitario, l’intero “team squadra” si è sottoposto a tampone antigenico che è risultato per tutti negativo. Partita a porte chiuse.

Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di coach Daniele Parente: Tommy Pianegonda, Hugo Erkmaa, Bogdan Milojevic, Gabriele Spizzichini, Andrea Renzi, Marco Mollura, Shonn Miller, Matteo Palermo, La Marshall Corbett, Luciano Tartamella, Salvatore Basciano. Arbitri: MASI ANDREA di FIRENZE (FI); MARTELLOSIO MATTIA EUGENIO

di BUCCINASCO (MI); MINIATI GIAN LORENZO di FIRENZE (FI)

Questo il commento di La Marshall Corbett in vista del match di domani: “Sono molto felice sia per aver ricevuto il premio di MVP del mese di marzo sia perché sto giocando bene. Siamo già primi nel girone azzurro ma a Ravenna vogliamo fare bene, sarà un ottimo test in vista dell’inizio dei playoff”.

Assente Curtis Nwohuocha a causa della rottura del tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Da valutare le condizioni di Mollura, Miller e Palermo. Risultato dell’andata: 96-75 per Trapani. 2B Control Trapani già certa del primo posto nel girone azzurro.

Media: Diretta streaming su LNP TV. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale https://www.facebook.com/PallTrapani e sull’account Twitter ufficiale

https://twitter.com/PallacanestroTP.