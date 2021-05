Un ‘lecca lecca’ per scoprire il Covid: via libera ai tamponi salivari

Via libera del ministero della Salute ai tamponi salivari molecolari per il Covid. È stata firmata la circolare del ministero della Salute, firmata dal direttore generale della Prevenzione Gianni Rezza.

Ci sono delle limitazioni “perché la sensibilità diminuisce dopo i primi 5 giorni dall’inizio dei sintomi” e perché “il campione di saliva può essere considerato un’opzione per il rilevamento dell’infezione da Sars-CoV-2 qualora non sia possibile ottenere tamponi oro/nasofaringei”.

Si tratta di uno strumento che potrebbe rivelarsi particolarmente utile per il monitoraggio e il controllo del Coronavirus a scuola. Alcuni studi pubblicati nel 2020 hanno rilevato sensibilità comprese tra il 53 e il 73%.

I test salivari molecolari non sono rapidi, ma vanno analizzati alla stessa maniera di quelli nasofaringei. Per il risultato ci vogliono 24 ore o più. La sostanziale differenza consiste che per raccogliere un campione di saliva basta mettere in bocca una spugna come se si tenesse un leccalecca.