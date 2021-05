Volontariato, donato un appartamento all’associazione Si.Ro

Catania – Nella giornata del 6 aprile la “SI.RO. O.D.V.” (Organismo di Volontariato) ha ricevuto in donazione un appartamento a Riposto in via Dogana, 2. E’ la prima donazione ricevuta da un benefattore privato, grazie al fattivo impegno dell’avvocato Aldo Isaia, Presidente della società Aldini Group e del dottore Angelo Alaimo, del Club Rotary “Catania Duomo 150” e Assistente del Governatore. Si vuole sottolineare che il Rotary è una associazione mondiale di professionisti e imprenditori di entrambi i sessi, che prestano servizio umanitario. Anche il Presidente della SI.RO. prof. Giovanni Falsone è rotariano. La SI.RO., associazione di volontariato, costituita nel 2006, è sorta dalla volontà di 14 professionisti italiani e una giovane Signora romena, Anca Maria Polmolea, residente a Catania dal 1990, oggi Amministratore Delegato dell’Associazione. Inizialmente l’Associazione è sorta nell’intento di agevolare i rapporti della comunità romena con la nazione di origine. Ma, ben presto, ha dato rilevanza all’attività umanitaria rivolta ai più bisognosi, collaborando con le istituzioni e le altre associazioni umanitarie presenti nel territorio. La “SI.RO.” sin dal 2010, ha stipulato convenzione con la “Fondazione Banco Alimentare della Sicilia” e distribuisce derrate alimentare a circa novecento famiglie di indigenti e il 90% sono cittadini catanesi. Tale iniziativa raggiunge varie parti della Sicilia. Un particolare aiuto è rivolto anche a tanti braccianti agricoli. L’immobile di via Dogana a Riposto servirà a prestare servizio in quel territorio, anche con l’aiuto del Club “Rotary Catania Duomo 150“ con cui è stato stipulato un accordo, con la firma di un contratto di comodato, per l’utilizzo in comune dell’appartamento con le stesse finalità di aiuto ai più deboli. Tutto questo, mi corre ribadirlo nuovamente è stato possibile grazie al fattivo impegno svolto dall’avv. Aldo ISAIA, Presidente dell’Aldini Group. La “SI.RO.” per aiutare i più indigenti, ha coinvolto nell’attività di volontariato, principalmente, medici, avvocati e consulenti vari.

A breve, ultimati i lavori di ristrutturazione, su un bene confiscato alla mafia e assegnatoci dal Comune di Catania, ci sarà l’inaugurazione di questa nuova sede in via Masaniello n.4/A, traversa di via Medaglie d’Oro in aggiunta a quella di via Monsignor Bonaventura Segusio 30, anche questo confiscato alla mafia, che si trova tra Librino e il Pigno, dove sarà attivato un centro di ascolto e servizio per i più bisognosi e per i tanti ragazzi del quartiere. Tale sede verrà dedicata al socio, Presidente del Rotary Club Catania Duomo 150, Colonnello Ferruccio Cardillo, prematuramente scomparso lo scorso anno, per la sua attività rotariana svolta, a favore dei tanti ragazzi del quartiere Angeli Custodi, con la collaborazione dell’attuale Presidente del Rotary, dott. Marcello Stella.