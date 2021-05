A Salemi un murale e una panchina contro l’omofobia e per i diritti

SALEMI (TRAPANI) – Un murale e una panchina arcobaleno per dire No all’omofobia e alle discriminazioni. A realizzarli sono stati il Gruppo Scout Salemi 1, in collaborazione con l’amministrazione comunale della cittadina trapanese. Il primo è stato realizzato in via Aldo Moro, la seconda ha trovato spazio nel piazzale Peppino Impastato, dove in passato era stata installata anche una panchina contro la violenza sulle donne. “Scegliamo sempre il rispetto e il contrasto delle discriminazioni e della violenza – dicono gli scout di Salemi -. Siamo a favore della libertà, dei diritti e della sicurezza. Siamo contro ogni forma di violenza, discriminazione e minaccia”. Il murale e la panchina saranno inaugurati oggi, domenica 16 maggio, a partire dalle 17: il primo appuntamento in via Aldo Moro, a seguire nel piazzale Peppino Impastato.