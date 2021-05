ACR Messina, Novelli: “Tifosi sono nostro patrimonio”

MESSINA – “Sottoporta dobbiamo essere più tranquilli e ritrovare la continuità. Foggia è un buon attaccante e possono capitare in una stagione momenti meno prolifici. Bisogna esultare per le vittorie, abbiamo conquistato un punto contro il Santa Maria e questo comunque non ci deve far cambiare la rotta. La squadra si è espressa bene sia in casa che fuori”. Presenta così la sfida contro il San Luca, l’allenatore dell’ACR Messina, Raffaele Novelli. Intervenuto in conferenza stampa il tecnico della formazione paloritana, prima in classifica nel girone I di Serie D, si è poi soffermato sui tifosi: “Resta il dispiacere di non avere la tifoseria allo stadio, qui a Messina è qualcosa di importante ma anche fuori casa avremmo avuto il loro sostegno. I tifosi sono il nostro patrimonio, che va alimentato – ha concluso Novelli -. Ormai la stagione finirà senza pubblico, ma bisogna affrontare tutto con tranquillità e serenità”.