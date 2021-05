Anastasi: “Credo che il Catania ripartirà dalla Serie D”

CATANIA – Il Catania è in attesa di capire quale sarà il suo futuro. La trattativa con Joe Tacopina si è ormai arenata e si stanno cercando altri acquirenti.

La piazza attende con speranza, ma non è dello stesso avviso l’ex attaccante Valerio Anastasi: “Già l’anno scorso ero molto negativo avendo già vissuto queste cose, pensavo si andasse verso il fallimento ed invece venni smentito con il salvataggio miracoloso. Adesso la penso come nella passata stagione, per me il Catania fallirà. In un mese pensano di limare tutti i dettagli che avrebbero potuto limare in un anno? Sono tanti, troppi debiti. Non capisco come un persona si possa accollare così tanti debiti. Dal punto di vista aziendale Tacopina potrebbe anche ragionare nei termini di prendere il Catania a zero, fare un anno di D stravincendo il campionato per poi tornare subito in C senza debiti”.