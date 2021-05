Automobilismo, torna la Monte Erice “virtuale”

Torna la Monte Erice “virtuale”. A distanza di sei mesi dall’ultima volta (era il calendario MSC Driver Academy Virtual HillClimb), i piloti “simdriver” saranno impegnati nella rinomata competizione automobilistica, ma stavolta per prendere parte al Campionato Europeo organizzato dalla Modders squadra corse.

Gli appassionati dei motori (tra di loro anche alcuni della provincia di Tarpani e molti piloti “reali”) si daranno dunque battaglia in uno dei tracciati più apprezzati d’Europa, coi suoi tornanti, i punti più noti e l’inconfondibile panorama che lo contraddistingue. Come sempre i “piloti” si avvarranno del simulatore Assetto Corsa, uno tra i più noti del campo automobilistico, tramite il quale, con volante, pedaliera, cambio, cuffie e microfono, potranno come sempre vivere con adrenalina la competizione, con un’esperienza di guida assolutamente fedele alla realtà. Potranno inoltre predisporre accuratamente l’assetto della propria vettura, dal cambio alle gomme, passando per sospensioni e tanto altro. Il circuito è stato ricostruito dal modder Massimo Grassa in maniera fedele in 3D in ogni tornante e nei dettagli e consente di immedesimarsi nella competizione.

A raccontare l’evento sarà sempre “Cronoscalate che Passione” che da qualche mese è partner di Modders Squadra Corse. Sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Modders Squadra Corse a partire dalle ore 21:30 circa. Il sindaco di Valderice Francesco Stabile, appassionato di motori e spesso in gara nella Monte Erice “reale” sarà ospite degli organizzatori. In collegamento, parteciperà al racconto della gara.

Il Campionato Europeo consta di 10 tappe che coinvolgono 8 Paesi differenti. Questo il calendario:

• 9-10 Febbraio: Rechberg (Austria)

• 23-24 Febbraio: St.Ursanne (Svizzera)

• 9-10 Marzo Trento – Bondone (Italia)

• 23-24 Marzo Glasbachrennen (Germania)

• 6-7 Aprile Ecce Homo Sternberk (Repubblica Ceca)

• 20-21 Aprile Le Mont Dore (Francia)

• 4-5 Maggio Buzetski Dani (Croazia)

• 18-19 Maggio Monte Erice (Italia)

• 8-9 Giugno Subida al Fito (Spagna)

• 22-23 Giugno Trofeo Luigi Fagioli – Gubbio (Italia).