FC Messina, Costantino: “Cercheremo di vincerle tutte”

MESSINA – “Mi aspetto un Acireale che vorrà vendere cara la pelle, questo lo sappiamo. In questo momento non è importante chi sarà l’avversario, perché noi dobbiamo cercare sempre e comunque di vincere le partite, possibilmente tutte. Sappiamo che l’Acireale ha grande voglia, dei giocatori importanti e un ottimo allenatore”. Questo il pensiero di Massimo Costantino, allenatore dell’FC Messina, in vista della gara contro l’Acireale. Il tecnico della compagine giallorossa ha poi proseguito: “Ci siamo preparati bene per questo. Massimo rispetto, ma per noi è troppo importante vincere. Ci saranno tre gare in una settimana, poi mancheranno solo tre partite. Sarà una settimana decisiva, dobbiamo essere concentrati al massimo per raggiungere il massimo – ha concluso Costantino -. Poi potremo anche guardare altro”.