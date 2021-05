Vaccini, Open Day a Palermo: oltre 15 mila vaccinati

Affluenze importanti sia in Città che nelle hub realizzate in provincia.

Palermo – Nell’ultimo giorno dell’Open Day per tutte le tipologie di vaccino, ieri, a Palermo sono state fatte 15.037 vaccinazioni. I Drive In organizzati alla Casa del Sole di Palermo, Termini Imerese e Carini, le vaccinazioni nella Chiesa di san Gaetano a Monreale, ma anche le iniziative nei comuni montani e nelle isole di Ustica e Lampedusa si sono rivelate un successo. Cosi’ come si sono rivelate azzeccate le scelte dei nuovi Hub realizzati in provincia: a Misilmeri sono state ieri 827 le somministrazioni, 649 a Bagheria e 856 a Cefalu’. A Villa delle Ginestre sono state inoculate 1.540 dosi di vaccino, mentre i medici dell’Asp hanno effettuato nella sola giornata di ieri, a Lampedusa, 401 vaccinazioni. (ANSA).