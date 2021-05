Vaticano, 40 anni fa l’attentato a Giovanni Paolo II

PALERMO – 40 anni fa l’attentato a San Giovanni Paolo II. Erano le 17.17 del 13 maggio del 1981. Un terrorista turco, Ali’ Agca, sparo’ piu’ colpi di pistola in piazza San Pietro. Il Papa doveva morire ma si salvo’ dopo aver lottato per ore tra la vita e la morte. “Una mano – dira’ – ha sparato. Un’altra ha deviato il proiettile”. Lorena Bianchetti, nella puntata di “A Sua Immagine” di oggi alle 11.15, su Rai1, ricostruira’ cio’ che e’ accaduto dandone anche, una lettura spirituale con l’aiuto del giornalista Antonio Preziosi, autore del libro “Il Papa doveva morire”, e Fabio Zavattaro, gia’ vaticanista del tg1 e scrittore. Le testimonianze di chi era presente: il fotografo Arturo Mari, per oltre 50 anni al servizio dei Papi, Suor Letizia Giudici, la suora che blocco’ Ali’ Agca’, e il professor Giovanni Battista Doglietto, allievo del dottor Crucitti che opero’ il Papa al Policlinico Gemelli di Roma, riporteranno i telespettatori nel clima, di quegli anni tra tensioni e speranze. Alle 12 come ogni domenica il Regina Caeli recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro. (ITALPRESS).