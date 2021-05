Catania, i tifosi sono scettici: si cercano 4 milioni per evitare il fallimento

CATANIA – Giorno dopo giorno le speranza per salvare il Catania vanno scemando. La mancata chiusura della trattativa con Joe Tacopina ha creato molte difficoltà e nessuno sembra voler avvicinarsi al club visti i notevoli debiti.

Per salvare il club servono 4 milioni di euro, che serviranno per fronteggia le scadenze prossime. Però, dopo, ci saranno altre scadenze da saldare e serviranno altri 10 milioni. La Sigi sembra non poter saldare queste incombenze e se non si dovesse trovare qualche acquirente il rischio fallimento è concreto.

In attesa di qualche acquirente la Sigi continua a trattare con l’Agenzia delle Entrate e il Comune di Mascalucia per ridurre i debiti, che pesano per circa 10 milioni di euro.