Concorsi, 62 posti di funzionario al Comune di Genova

Concorsi pubblici e opportunità lavorative selezionate in collaborazione con https://www.liveconcorsi.it/: l’ultima novità concorsuale riguarda la città di Genova.

Il comune di Genova ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, al fine di assumere, con un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, 62 funzionari di servizi tecnici, categoria D -posizione economica D1.

Chi potrà partecipare al concorso pubblico? Il comune di Genova ha predisposto dei requisiti fondamentali che riguardano il possesso di un diploma di laurea, conseguita con il vecchio ordinamento, e di una laurea magistrale o specialistica, conseguita con il nuovo ordinamento. I corsi di laurea, vecchio ordinamento, a cui il concorso fa riferimento sono: Ingegneria civile, edile e architettura. Per quanto concerne i corsi di laurea magistrale conseguiti con il nuovo ordinamento, il concorso pubblico fa riferimento al corso di laurea in Ingegneria edile – architettura; ingegneria civile e architettura.

Verranno ammessi al concorso pubblico anche coloro che posseggono titoli di studi equipollenti, che dovranno essere dichiarati dal candidato, pena l’esclusione. Oltre ai requisiti sopracitati, è necessario inoltre possedere l’abilitazione all’esercizio della professione.

Come esplicitato nel bando di concorso, indetto dal comune di Genova, per presentare la domanda è necessario essere in possesso dell’identità digitale, SPID, oppure della carta d’identità elettronica, CIE. La domanda dovrà essere presentata, per via telematica, entro e non oltre il 31 maggio 2021, pagando un contributo d’iscrizione di 10,00€. Per effettuare il pagamento sarà necessario entrare sul sito dell’Ente, utilizzando il sistema PagoPa.

Si invitano gli interessati a prendere visione del sito www.LiveConcorsi.it per ottenere, in modo più dettagliato, le informazioni necessarie circa il bando di concorso, i requisiti, i titoli di studio, l’iscrizione e il pagamento.

Per scoprire tutte le novità e le scadenze in tema di lavoro e concorsi, si consiglia inoltre di prendere visione della sezione concorsi, attraverso il link https://livesicilia.it/articoli/concorsi/.