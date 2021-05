Enna e Ragusa: da domani AstraZeneca per gli over 40

Ecco come procurarsi i documenti utili.

Anche a Ragusa da domani e per tre giorni, gli ultraquarantenni potranno vaccinarsi con AstraZeneca così come in tutti gli hub siciliani, anche senza prenotazione. L’iniziativa del governo Musumeci punta all’immunizzazione della maggior parte di persone che, volontariamente, accetta di avere somministrato il siero anglo-svedese.

“Le persone del target interessate potranno presentarsi negli hub della provincia di Ragusa, dalle 9 alle 18 – si legge in una nota dell’Asp di Ragusa -, in particolare nell’ex ospedale Civile del capoluogo ibleo Ragusa, in contrada Beneventano a Modica, in contrada Zagarone a Scicli e a ‘Fiere’ di Vittoria”.

Per l’azienda sanitaria di Enna i centri vaccinali interessati sono negli ospedali di Enna, Piazza Armerina, Leonforte e Nicosia. Inoltre, a partire da oggi collegandosi al sito dell’Asp di Ragusa è possibile richiedere il certificato di vaccinazione valido come green card.

Una procedura semplice e accessibile a tutti permetterà di ottenere on line il certificato di avvenuta vaccinazione. Il documento avrà durata di sei mesi dal giorno della seconda inoculazione e potrà essere utilizzato per gli spostamenti in ambito nazionale, tra regioni contrassegnate da colore differente.

L’Asp di Ragusa informa che “il documento di avvenuta vaccinazione non corrisponde al certificato verde digitale, che sarà uniforme e approvato a livello europeo nei prossimi mesi”. per avere il documento collegarsi su asp.rg.it, cliccare su ‘Servizi on line’ poi su ‘Certificato Vaccinale’ e seguire le indicazioni contenute nella guida. (ANSA).