FC Messina, Costantino: “Mancano cinque partite, ci crediamo”

MESSINA – “Spesso il risultato non è mai figlio della prestazione, come nel derby. Non deve pesare solo la prestazione ma il risultato è la cosa principale. Si può vincere anche soffrendo e nel finale abbiamo avuto tre volte la possibilità. Nella prima mezz’ora non siamo stati noi stessi, abbiamo sofferto alcune ripartenze, ma dopo il vantaggio non abbiamo rischiato più nulla”. Così Massimo Costantino, allenatore dell’FC Messina, dopo il pareggio per 1-1 contro l’Acireale. Il tecnico giallorosso, intervenuto in conferenza stampa, ha poi proseguito: “Abbiamo fatto un errore individuale, capita a tutti e alla fine abbiamo tentato in tutti i modi con grande cuore per una vittoria che abbiamo cercato a tutti i costi. Era importante fare un gol in più degli avversari e in questo momento l’ultimo dei problemi è andare a vedere la prima mezz’ora. Il risultato era la cosa principale e valeva di più”. Sulla sua espulsione nei minuti finali: “Purtroppo esiste questa regola – ha ammesso Costantino -. La panchina ha protestato un po’ troppo e per regolamento quando l’arbitro non vede chi è stato allontana l’allenatore. Non è giusto, ma funziona così. In quel momento non ero arrabbiato, in altre occasioni aveva ragione lui. Era importante vincere, l’Acireale ha giocato una partita vera, anzi se non avessero interrotto 17 volte il gioco avrebbero potuto vincere. Hanno rinunciato a vincere per portare a casa il pareggio – ha concluso l’allenatore dell’FC Messina -. Mancano 5 partite e 15 partite, ci crediamo, non ho motivo di pensare che qualcuno possa non crederci”.