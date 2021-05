Ghirelli: “Riforma Serie C? Ipotesi gironi nazionali con sorteggio”

“Abbiamo terminato il lavoro di predisporre la commissione per la composizione dei gironi. Nei prossimi giorni consegneremo i dati e presenteremo tutte le ipotesi: da quella attuale a quella che prevede un girone nord e poi le due direttrici adriatica/tirrenica, infine quella nazionale col sorteggio”. Così Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, in merito alla riforma del campionato di Serie C. Intervistato da TuttoC, il numero uno della terza serie ha poi aggiunto: “Si deciderà in maniera democratica attraverso la riunione del direttivo ed eventualmente con la scelta dei presidenti. Riammissioni e ripescaggi? Prima ci saranno le riammissioni e poi eventuali ripescaggi, come l’anno scorso. Esclusione della Serie C dal nuovo format della Coppa Italia: “Siamo sicuri? Io aspetterei un attimo prima di dirlo…”.