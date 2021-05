Lacrime sui social per “Ghendy”, l’angelo della parrocchia

La donna morta nell'incidente stradale a Palermo si dedicava ai ragazzi in parrocchia.

Per tutti quelli che le volevano bene, ed erano tanti, era “Ghendy”. Gandolfa Ilarda, la donna morta in un tragico incidente stradale oggi a Palermo, era molto amata. Avrebbe compiuto 46 anni tra qualche mese.

Chi la conosceva la ricorda come una donna generosa e amichevole che e dedicava molto del suo tempo alla parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù. Lì curava la formazione di un gruppo di giovani. Catechista, animatrice dell’Azione cattolica, era molto amata dai bambini, per tanti una seconda mamma. Aveva una grande fede, come raccontano i suoi post pieni di devozione su Facebook, ed era innamorata dell’oratorio. Tanti i ricordi commossi su Facebook, tutti la chiamano “angelo” nel ricordarla.

Gandolfa è stata investita da una Ford all’angolo tra via Duca della Verdura e via Libertà. L’impatto le è stato fatale. In queste ultime settimane aveva curato con passione e dedizione la preparazione alle imminenti Prime comunioni e Cresime dei gruppi di ragazzi.

(Foto Facebook)