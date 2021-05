Mobilità, nella nottata la Tangenziale sarà chiusa al traffico

CATANIA (ITALPRESS) – A partire da stasera sulla Tangenziale Ovest di CATANIA saranno avviati tre distinti interventi, da eseguire in fascia oraria notturna. Nelle nottata di oggi, per consentire l’installazione di un nuovo pannello a messaggio variabile al km 4,350, la Tangenziale sara’ chiusa al traffico in direzione Messina con uscita obbligatoria allo svincolo di San Giovanni Galermo, con itinerario alternativo segnalato in loco. Sempre da stanotte e fino all’11 giugno saranno eseguiti gli interventi di pavimentazione, in entrambe le carreggiate, tra il km 0,000 e il km 4,500, con chiusure alternate delle corsie di emergenza, marcia e sorpasso per una lunghezza massima di 800 metri per volta, a seconda dello stato di avanzamento del cantiere. Infine, da stanotte sara’ avviata l’installazione delle barriere fonoassorbenti tra il km 2,000 e il km 2,900, in entrambe le carreggiate. Le lavorazioni prevedono la chiusura alternata delle corsie di marcia e sorpasso. La corsia di emergenza in direzione Messina rimarra’ invece sempre preclusa dal km 2,900 al km 2,000 sino al termine delle lavorazioni, previsto il 14 agosto. Tutti gli interventi citati saranno eseguiti nella fascia oraria compresa tra le ore 21 e le ore 6 del mattino successivo, con sospensione nelle notti di sabato e domenica. (ITALPRESS).