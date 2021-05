Sfonda una transenna e investe ausiliare del traffico

vittoria – Un ausiliario del traffico è stato investito a Scoglitti, Frazione di Vittoria (Rg) da un automobilista che ha forzato e sfondato una transenna per accedere a un’area pedonale.

L’ausiliario, che tentava di far rispettare il divieto di transito e di fermare l’automobilista, è finito a terra. Soccorso, è stato trasportato in ospedale. Per lui la prognosi è di 8 giorni. L’automobilista è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Dovrebbe scattare anche la denuncia per lesioni aggravate. La commissione straordinaria che regge il comune da quasi tre anni ha commentato l’episodio: “Un fatto intollerabile e riprovevole: siamo al fianco dei volontari degli ausiliari della vigilanza che quotidianamente, affrontano il loro lavoro. Ciò che è accaduto, non ha alcuna giustificazione e chi ha agito, ha dimostrato assoluta mancanza di rispetto delle istituzioni”.