Traffico in via Perez, la Lega: “Un semaforo in via Errante”

Un semaforo all’incrocio tra via Vincenzo Errante e via Oreto per snellire il traffico in via Francesco Paolo Perez. La richiesta da parte del capogruppo della Lega al Comune di Palermo Igor Gelarda e dalla responsabile provinciale della Lega Giovani Elisabetta Luparello ed è indirizzata direttamente al sindaco Leoluca Orlando. I due rappresentati politici di uno dei gruppi di minoranza hanno chiesto anche il parere tecnico all’ufficio Mobilità e Traffico. L’ufficio ha dato parere favorevole.

“I mezzi pesanti che non possono transitare sul ponte Corleone (in viale Regione Siciliana Sud – Est, ndr) – scrivono in una nota congiunta Gelarda e Luparello – sono costretti ad un percorso che comprende vie già trafficatissime come via Francesco Perez”.

“Allo stato attuale – continuano Gelarda e Luparello – le cervellotiche scelte dell’Ufficio Mobilità hanno previsto che i mezzi pesanti che imbocchino via Perez transitano in via Armò, ovvero una strada stretta, dove spesso i mezzi rimangono bloccati o sono costretti a proseguire fino a via Bergamo”.

“In questo modo si crea – sottolineano Gelarda e Luparello – un aumento incredibile del traffico e dell’inquinamento di quella zona”.

“Dopo alcuni incontri con residenti e commercianti – spiegano a gran voce Gelarda e Luparello – abbiamo lanciato una petizione al sindaco, nella quale chiediamo che venga posto un semaforo all’incrocio tra via Errante e via Oreto”.

“Tutto ciò – continuano Gelarda e Luparello – porterebbe ad un alleggerimento del traffico in via Perez, poiché sia i mezzi pesanti, sia le autovetture, potrebbero girare poco dopo avere imboccato la strada da via Carlo Pisacane”.

“Una scelta di buon senso”

“Si tratterebbe di una scelta di buon senso – sottolineano in conclusione Gelarda e Luparello – che limiterebbe notevolmente i disagi non solo dei residenti, ma anche di tutti quelle migliaia di cittadini palermitani costretti a percorrere via Perez e che restano imbottigliati nel traffico”.