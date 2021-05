“Vi ammazzo tutti”: uomo positivo al covid minaccia i passanti

Un uomo di 30 anni positivo al Covid-19 è andato in escandescenze ieri a Caltanissetta e ha minacciato di contagiare i passanti: “Ammazzo tutti, ho il coronavirus”, urlava mentre brandiva rami di albero. Effettivamente positivo al Covid, l’uomo era uscito da casa violando l’obbligo di quarantena. All’arrivo dei poliziotti ha cercato di colpirli con delle palme. Agli agenti ha continuato a dire che non sarebbe rientrato in casa e che avrebbe “ammazzato tutti”. Una volta immobilizzato è stato soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno trasportato nell’ospedale Sant’Elia. E’ stato sottoposto a Tso. (ANSA)