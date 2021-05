Via Costantino Lascaris, svuotati i cestini rifiuti

PALERMO – Svuotati i cestini gettacarta in via Costantino Lascaris. Dopo la segnalazione di un lettore che ha inviato le foto dei rifiuti traboccanti, la Rap è intervenuta svolgendo il servizio.

Nei giorni scorsi il residente della zona denunciava, tramite il numero WhatsApp 3208686038 di LiveSicilia, “il mancato svuotamento dei contenitori lungo la strada che porta al Castello della Zisa”.

Durante la giornata, gli operatori della Rap hanno svuotato anche i cestini in via Antonio Veneziano e rimosso i rifiuti abbandonati nei sacchetti accanto. Ma proprio in quest’ultima strada, la Rap fa presente che “i cestini gettacarta sono utilizzati da alcuni cittadini come se fossero dei cassonetti, diventando anche un punto dove abbandonare il residuo non differenziato”.