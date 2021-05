Zona gialla, riaprono i musei catanesi

CATANIA – Con la Sicilia in zona gialla riaprono al pubblico i musei e siti culturali del Comune. Il calendario messo a punto dalla direzione Cultura, nel rispetto delle norme anticovid, prevede ingressi contingentati dal lunedì al venerdì e, per il Museo civico Castello Ursino, visite anche il sabato e la domenica con prenotazione obbligatoria. In occasione, inoltre, della giornata internazionale dei musei del 18 maggio, il Comune di Catania aprirà in maniera virtuale le porte del maniero di piazza Federico di Svevia con due contributi video visionabili sulla pagina facebook dell’Assessorato alla Cultura.



Questi i nuovi orari dei siti comunali: Palazzo della Cultura, dalle 9 alle 19; Galleria d’Arte Moderna, dalle 9 alle 19; Mediateca Comunale via Antonino di Sangiuliano, dalle 8,30 alle 13,30; Biblioteca di via Passo Gravina, dalle 8,30 alle 19,15; Archivio Storico Comunale, dalle 9 alle 13; Castello Ursino, dalle 9 alle 19, con possibilità di visite anche il sabato e la domenica con prenotazione obbligatoria da effettuarsi almeno 24 ore prima tramite email all’indirizzo [email protected], o telefonata al numero 095/345830. I Musei Belliniano ed Emilio Greco e la Chiesa monumentale San Nicolò l’Arena resteranno chiusi al pubblico per lavori di ristrutturazione.

Riaprono anche i musei della Città metropolitana

Riapre al pubblico il sito museale Le Ciminiere di Catania (viale Africa/piazzale Rocco Chinnici), che raccoglie al suo interno il Museo storico dello Sbarco in Sicilia 1943, il Museo del Cinema e la Mostra delle Antiche Carte geografiche “La Gumina”. Da martedì 18 maggio, secondo le norme previste per le aree in “zona gialla”,riprende l’attivitàculturale all’interno del complesso dove sono armoniosamente integrate anche l’area congressuale e fieristica.

Locali sanificati e provvisti di presidi igienici, per il contrasto alla pandemia da COVID 19, sono pronti ad accogliere in sicurezza i visitatori, ai quali si consiglia la prenotazione per evitare eventuali assembramenti. Al momento e per le prossime settimane, l’apertura al pubblico è prevista da lunedì al venerdì, con gli orari di seguito riportati.

Museo storico dello Sbarco 1943: dalle ore 9.00 alle ore 17.00 (ultimo ingresso h. 15.00), per prenotazione e informazioni telefonare al numero 095/4011929 o scrivere all’indirizzo mail [email protected]. Biglietti: intero 4 euro, ridotto 2 euro; Museo del Cinema: dalle ore 9.00 alle ore 17.00 (ultimo ingresso h. 15.30), per prenotazioni e informazioni telefonare al numero 095/4011928o scrivere all’indirizzo mail: [email protected]. Biglietti: intero 4 euro, ridotto 2 euro; Mostra Permanente di carte geografiche antiche della Sicilia / Collezione La Gumina: dalle 09.00 alle 17.00 (ultimo accesso ore 16.30), per prenotazioni e informazioni telefonare al numero 095/4013072. Ingresso gratuito.