Catania, oggi incontro con l’Agenzia delle Entrare per ridurre il debito

CATANIA – In casa Catania continuano i colloqui per cercare di ridurre i debiti del club, ma anche continui contatti per cercare dei nuovi soci in grado di immettere i 4 milioni necessari a pagare le incombenze che scadranno a breve.

La società dovrà, per prima cosa, iscriversi al campionato di Serie C e poi avviare i colloqui necessari per la riduzione dei debiti. Nella giornata di oggi, scrive l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, la Sigi dovrebbe incontrare l’Agenzia delle Entrate per ridurre il debito da 12,3 milioni di euro ad 8,2 ed ottenere anche una dilazione in dieci anni. I dialoghi continuano anche con il comune di Mascalucia che sembra aver accordato la dilazione del pagamento dei 2,1 milioni di euro, anche loro, in dieci anni.

Il passaggio in zona gialla della Sicilia, si legge sempre sul quotidiano, permetterà alla società di riaprire le porte del centro sportivo di Torre del Grifo, che a pieno regime riesce a far fatturare circa 2 milioni di euro all’anno. Adesso gli atleti, seppure con le limitazioni, potranno tornare a svolgere le attività