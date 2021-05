Covid, contagi e vaccini: com’è la situazione in Sicilia

Il vaccino nel braccio, la mascherina sulla bocca (e sul naso) e la speranza nel cuore. Questa fine del tunnel che si intravvede, certificata dai numeri, potrebbe essere la via d’uscita definitiva dal Covid nella sua versione peggiore. Ci vorranno pazienza e responsabilità, ma siamo davanti a uno snodo che promette un cambiamento. Perché? Ci sono i vaccini, le ‘punturine’ che hanno zittito i no vax nelle importantissime percentuali già acquisite di protezione.

Il vaccino protegge

Il vaccino protegge. Né sussistevano, sul punto, obiezioni basate sul dato di realtà. Ecco perché la Sicilia, una volta archiviato il ‘pasticcio AstraZeneca’, vuole riprendere a correre. I dati corroborano l’ottimismo nel segno di una crescente rimonta. Non siamo più all’ultimo posto nella percentuale nazionale tra dosi somministrate e consegnate. Viaggiamo intorno al novanta per cento. Anche se c’è da chiarire un aspetto: le dosi non ancora somministrate servono pure per i necessari richiami.

La campagna in Sicilia

E, per correre, ecco che si aprono nuove categorie vaccinali. Ieri hanno cominciato a prenotarsi i quarantenni, da oggi sarà possibile richiedere senza prenotazione, sempre per chi ha da quarant’anni in su, una inoculazione di AstraZeneca, per tre giorni. Una combinazione che vuole incentivare l’immunità, se non di gregge, di una porzione consistente di siciliani in vista dell’estate. Qui la nostra GUIDA sui vaccini divisi per fasce d’età.

La favola di Cassaro

Si legge sulla pagina Facebook del comune di Cassaro, nel Siracusano: “Alla fine di questi due giorni di vaccinazioni il nostro paese ha acquisito l’immunità di comunità contro il COVID. Grazie a tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa”. I circa ottocento residenti – come ha spiegato il sindaco, Mirella Garro – hanno ricevuto, almeno, la prima dose. Una bella favola vera.

I contagi

Secondo l’ultimo bollettino, quello del 17 maggio, sono 299 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 12.497 tamponi processati, con una incidenza del 2,4 %, in leggero aumento rispetto a ieri, quando la percentuale si attestava al 2,1%. La Regione è sesta per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 4 e portano il totale a 5.667. (leggi qui tutti i dati)

Storie di speranza

ieri abbiamo raccontato una storia di speranza, quella del professore Giuseppe Savagnone, sopravvissuto al Covid preso in forma grave. E confidiamo di potere raccontare, presto, la normalità che torna e si riprende la scena. Molto dipende da noi.