Filippi: “Nessun errore nella gestione di Lucca”

PALERMO – Dopo il 2-0 nel primo turno dei playoff contro il Teramo il Palermo dovrà superare l’ostacolo Juve Stabia. Per i siciliani c’è un solo risultato disponibile, cioè la vittoria, per passare il turno perché si sono classificati peggio dei campani.

Alla vigilia della sfida è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei siciliani, Giacomo Filippi: “Giocare subito dopo la vittoria contro il Teramo sarebbe stata una cosa ottima, ma aver avuto più tempo ha aiutato a recuperare energie. Domani sapremo se sarà stato un bene o un male ma avremmo preferito giocare subito”.

Domani saranno assenti Rauti e Lucca, con quest’ultimo che dovrà sottoporsi ad indagini strumentali: “Non avere a disposizione due giocatori importanti come loro è una mancanza, ma fino ad oggi la squadra ha sopperito bene alle assenze. Ho detto che nessuno è indispensabile e abbiamo dimostrato che se uniamo le forze aumentiamo il rendimento e non facciamo notare le assenze. Non ho problemi di numeri, ho giocatori in abbondanza in tutti i ruoli”.

“Parlando con i medici e la società – continua Filippi parlando della gestione di Lucca – non è stato fatto nessun errore. È prevalsa la strategia conservativa. Lui ha avuto margini di miglioramento, ha provato e riesce a fare tutto, ma in alcuni movimenti sente un piccolo fastidio. Lo staff medico, con lo staff tecnico e la società, ha pensato che fosse più opportuno salvaguardare la sua salute. Da Monopoli ad oggi abbiamo fatto 14 punti e molti gol. Non siamo Lucca dipendente, non siamo Rauti dipendente. Sono convinto che anche mettendo un centrale in avanti faremo bene. Lorenzo era a disposizione per la sfida contro il Teramo e la sua progressione andava migliorando. In quella sfida abbiamo fatto giocare Saranti perché più avanti fisicamente che ha risposto presente. Lorenzo ha continuato ad allenarsi con noi, ma in alcune movenze sente fastidio. Alle cliniche ha risposto positivamente, ma si vuole fare l’indagine esplorativa per togliere questo fastidio che ha al ginocchio, ma non è nulla di grave”.

Al posto di Lucca toccherà a Saraniti: “Andrea – continua il tecnico rosanero – da qualche settimana si allena benissimo, con l’atteggiamento che desidero io. Sta bene, valuteremo domani se proporlo dal primo minuto, anche se la sua condizione è ottimale”.

Il Palermo all’andata riuscì ad imporsi per 2-0 in casa della Juve Stabia, ma al ritorno arrivò una sconfitta per 4-2: “Abbiamo attenzionato nei dettagli la gara giocata al “Barbera” per non commettere gli stessi errori. Loro sono in salute e giocano bene, con elementi di livello. A gennaio si sono rinforzati e sono una delle pretendenti alla vittoria. Io ho fiducia perché i miei si allenano bene e sono determinati. Prevedo una bellissima partita giocata ad alti ritmi. Non precludiamo nulla, ma siamo nelle condizioni, facendo la gara giusta, di superarli”.

Sia ieri che domenica il Palermo ha ricevuto l’incoraggiamento da parte die propri tifosi: “Essere incitati è uno stimolo in più. La stessa cosa è accaduta domenica. Questo ti sprona, è solamente una carica non una pretesa”.

“Quella di Teramo era la gara più difficile, ma quella di Castellammare sarà ancora più difficile. Non ci nascondiamo dietro il dito e avere due risultati sue tre è una vantaggio per la Juve Stabia”.

Il tecnico sa che in avanti le scelte non sono tantissime e starebbe pensando di riproporre Santana centravanti: “Abbiamo provato questa soluzione. Ci sono tante opzioni in avanti. Vedremo domani quale scegliere per mettere in difficoltà la Juve Stabia e creare più problemi del solito”.

Tra i convocati sono tornati Odjer e Almici: “Alberto nelle ultime giornate si è allenato con la squadra. È normale che non abbia la stessa condizione degli altri. È disponibile come lo è Odjer, che sta al 50%-60%”.

I campani in avanti possono contare su Marotta, calciatore esperto che riesce a fare la differenza. “Contromisure per fermarlo? Abbiamo considerato questo aspetto. È un giocatore importantissimo per la categoria. L’ho sfidato quando giocavo al Trapani, ora ha più esperienza. Faremo di tutto per limitare ogni sua risorsa”.